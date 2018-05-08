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Медведев не хочет быть беспартийным премьером
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Медведев не хочет быть беспартийным премьером 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев не поддержал идею депутатов, которые предложили обязать главу кабмина приостанавливать членство в партии на время исполнения своих служебных обязанностей.
С данной инициативой выступили депутаты фракции "Справедливая Россия". Ранее 8 мая они внесли в ГД проект, запрещающий членство премьер-министра РФ в политических партиях. Авторы считают, что это шаг в сторону политической конкуренции.
Мнением Медведева по поводу этой идеи на заседании поинтересовался лидер фракции Сергей Миронов.
"Я отношусь к этому отрицательно", — сказал собеседник депутатов.
Он подчеркнул, что «смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат».
Кандидат в премьеры напомнил, что в большинстве стран мира в той или иной степени руководители партий участвуют в формировании правительства, «где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент».
"Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира", — пояснил Медведев.
Эта тема обсуждалась на заседании Госдумы, которая рассматривает вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.
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