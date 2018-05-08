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«Президенту по-человечески комфортно в рамках вертикали Путин-Медведев»
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«Президенту по-человечески комфортно в рамках вертикали Путин-Медведев» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Дмитрий Медведев, несмотря на ожидаемое противодействие коммунистов, стал премьер-министром. Владимир Путин не стал преподносить сюрпризов и выбрал обозначенную во всех прогнозах кандидатуру вот почему.
Во-первых, Медведев понятен Путину как человек, как коллега (единственный его коллега по президентскому посту), как петербуржец. Избранному президенту попросту по-человечески комфортно существовать в рамках вертикали Путин-Медведев — это иррациональный фактор.
Во-вторых, Путин регулярно (и на инаугурации в том числе) заявлял (и будет продолжать заявлять) о приоритетах в плоскости человеческого капитала, инноваций, качественном образовании и „всему хорошему“. Тогда логично было бы остановиться на Кудрине. Однако нужно помнить и самую „нашумевшую“ часть Послания ФС про то, что „наши ребята еще что-нибудь изобретут“.
Кудрин был бы слишком явным символом крена президентского курса в сторону реформ. Главная программа президента (за что, как принято считать, и голосует население) — это стабильность. Медведев на посту премьера — и есть часть этой программы.
В-третьих, нельзя отчасти не согласиться с Жириновским: „Медведев — самый опытный чиновник в России“. Хотя самым опытным, конечно, является Шойгу. Однако Медведев и правда является опытнейшим чиновником, прекрасно представляющим себе работу государственной машины.
Для Дмитрия Медведева премьерский пост — шанс оставаться в политической игре высокого уровня, чтобы в определенный момент заявить о своих амбициях, которые у него, безусловно, есть. Кроме того, мы ничего не знаем о том, как будет проводиться операция „преемник“ в 2024 году или раньше».
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