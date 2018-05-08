«Президенту по-человечески комфортно в рамках вертикали Путин-Медведев»

Во-первых, Медведев понятен Путину как человек, как коллега (единственный его коллега по президентскому посту), как петербуржец. Избранному президенту попросту по-человечески комфортно существовать в рамках вертикали Путин-Медведев — это иррациональный фактор.

Во-вторых, Путин регулярно (и на инаугурации в том числе) заявлял (и будет продолжать заявлять) о приоритетах в плоскости человеческого капитала, инноваций, качественном образовании и „всему хорошему“. Тогда логично было бы остановиться на Кудрине. Однако нужно помнить и самую „нашумевшую“ часть Послания ФС про то, что „наши ребята еще что-нибудь изобретут“.

Кудрин был бы слишком явным символом крена президентского курса в сторону реформ. Главная программа президента (за что, как принято считать, и голосует население) — это стабильность. Медведев на посту премьера — и есть часть этой программы.

В-третьих, нельзя отчасти не согласиться с Жириновским: „Медведев — самый опытный чиновник в России “. Хотя самым опытным, конечно, является Шойгу. Однако Медведев и правда является опытнейшим чиновником, прекрасно представляющим себе работу государственной машины.

Для Дмитрия Медведева премьерский пост — шанс оставаться в политической игре высокого уровня, чтобы в определенный момент заявить о своих амбициях, которые у него, безусловно, есть. Кроме того, мы ничего не знаем о том, как будет проводиться операция „преемник“ в 2024 году или раньше».