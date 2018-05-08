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Путин назвал опасной монополию доллара
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Путин назвал опасной монополию доллара 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оторваться от доллара, назвав монополию этой валюты ненадежной и опасной.
Путин согласился с высказанными в Госдуме утверждениями о необходимости «отрыва от доллара», передает РИА «Новости».
По словам Путина, нужно повышать экономический суверенитет России, монополия доллара ненадежна и опасна для многих.
Президент отметил, что Россия продолжит диверсификацию структуры международных резервов. При этом он выступил против ограничения финансовой помощи другим странам.
Дополнительные средства на реализацию майского указа, по словам Путина, будут найдены в том числе за счет роста экономики и настройки налоговой системы. Так, от небольших системных мер в сфере налогов планируется получить дополнительно 300-400 млрд рублей, а всего — 1,2 трлн рублей. Президент заметил, что настройка налоговой системы не должна нарушить макроэкономическую стабильность.
Ранее во вторник и.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что объем финансирования реализации майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн рублей.
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