Путин назвал опасной монополию доллара

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оторваться от доллара, назвав монополию этой валюты ненадежной и опасной.

По словам Путина, нужно повышать экономический суверенитет России , монополия доллара ненадежна и опасна для многих.

Президент отметил, что Россия продолжит диверсификацию структуры международных резервов. При этом он выступил против ограничения финансовой помощи другим странам.

Дополнительные средства на реализацию майского указа, по словам Путина, будут найдены в том числе за счет роста экономики и настройки налоговой системы. Так, от небольших системных мер в сфере налогов планируется получить дополнительно 300-400 млрд рублей, а всего — 1,2 трлн рублей. Президент заметил, что настройка налоговой системы не должна нарушить макроэкономическую стабильность.