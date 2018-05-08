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Госдума дала согласие на назначение Медведева главой правительства
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Госдума дала согласие на назначение Медведева главой правительства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнется правительство, но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые были поставлены президентом, решить, — заявил и.о. премьер-министра, обратившись к депутатам со словами благодарности.
Он заверил, что вне зависимости от политической позиции фракций, от их поддержки или критики исполнительной власти правительство будет работать с каждым депутатом для реализации стоящих перед страной задач — чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой.
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