Госдума дала согласие на назначение Медведева главой правительства

— Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнется правительство, но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые были поставлены президентом, решить, — заявил и.о. премьер-министра, обратившись к депутатам со словами благодарности.

Он заверил, что вне зависимости от политической позиции фракций, от их поддержки или критики исполнительной власти правительство будет работать с каждым депутатом для реализации стоящих перед страной задач — чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой.