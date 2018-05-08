Правительство Медведева доказало профессионализм, заявил Неверов

По словам Неверова, от принимаемого на пленарном заседании 8 мая решения зависит вектор развития России . Он отметил, что Владимира Путина и его программу на выборах поддержали более 56 миллионов человек, и поддержка кандидатуры Дмитрий Медведева на пост премьера является уважением к выбору, сделанному народом России.

«Правительство справилось с вызовами, и это доказательство его профессионализма. Это были шесть лет испытаний для Правительства: падение цен на нефть, новые санкции», — напомнил Неверов.

В этот период удалось не только удержать ситуацию, но и реализовать крупнейшие инфраструктурные проекты, увеличить продолжительность жизни, снизить младенческую и детскую смертность, в два раза нарастить объём высокотехнологичной медицинской помощи. «В истории современной России есть другие примеры, когда с вызовами справиться не удалось», — сказал Неверов.