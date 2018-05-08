Госдума одобрила кандидатуру Медведева большинством голосов

Накануне и в первой половине дня 8 мая Дмитрий Медведев провел консультации со всеми парламентскими фракциями.

Global Look Press/Russian Government Press Office

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на выступлении в ГД РФ Справка

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде . Закончил юридический факультет ЛГУ (СпбГУ), затем с 1990 г. по 1997 г. преподавал в родном ВУЗе. Одновременно с этим занимал должность советника мэра Петербурга Анатолия Собчака (1990-1995), затем был экспертом Комитета внешних связей, который в то время возглавлял Владимир Путин

В 1999 г. переезжает в Москву , назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ . Через год переходит в администрацию президента , возглавлял штаб В. Путина на выборах в 2000 г. С 2003 года — глава администрации президента. В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства, курировал приоритетные национальные проекты. Параллельно занимал должности председателя совета директоров Газпрома и председателя Совета министров Союзного государства. Председатель партии «Единая Россия».

В 2008 году избран президентом Российской Федерации.

В мае 2012 года Государственная Дума утвердила Дмитрия Медведева в должности председателя правительства страны.