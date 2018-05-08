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Медведев пообещал уважать граждан в случае переизбрания
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Медведев пообещал уважать граждан в случае переизбрания 

News.ru 3 часа назад
Кандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в случае переизбрания будет проявлять уважение к гражданам.
«Каждый человек хочет, чтобы государство его уважало… Именно такие цели национального развития поставил президент… Именно в такой логике и должно действовать новое правительство», — сказал Медведев, выступая в Госдуме.
Политик представил программу нового правительства РФ.
Парламентариям предстоит решить, переизбрать ли Медведева на пост председателя правительства.
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