Медведев пообещал уважать граждан в случае переизбрания 

Кандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в случае переизбрания будет проявлять уважение к гражданам.
«Каждый человек хочет, чтобы государство его уважало… Именно такие цели национального развития поставил президент… Именно в такой логике и должно действовать новое правительство», — сказал Медведев, выступая в Госдуме.
Политик представил программу нового правительства РФ.
Парламентариям предстоит решить, переизбрать ли Медведева на пост председателя правительства.