Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева премьером РФ 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ, передает корреспондент ТАСС. За его кандидатуру из 433 депутатов за высказались 374, против — 56, воздержавшихся нет.
В понедельник президент Владимир Путин сразу после инаугурации внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение премьером. После этого состоялись консультации кандидата с думскими фракциями, по итогам которых "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, а КПРФ и "Справедливая Россия" сообщили, что будут голосовать против.