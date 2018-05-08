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Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева премьером РФ
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Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева премьером РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ, передает корреспондент ТАСС. За его кандидатуру из 433 депутатов за высказались 374, против — 56, воздержавшихся нет.
В понедельник президент Владимир Путин сразу после инаугурации внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение премьером. После этого состоялись консультации кандидата с думскими фракциями, по итогам которых "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, а КПРФ и "Справедливая Россия" сообщили, что будут голосовать против.
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