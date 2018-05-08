Госдума утвердила Медведева главой правительства

Госдуму посетил Владимир Путин , представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", — подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.

Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет не менее успешным, чем прежнего.

Отставка правительства

Накануне, в день инаугурации, правительство ушло в отставку. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.