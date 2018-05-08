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Госдума утвердила Медведева главой правительства
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Госдума утвердила Медведева главой правительства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Его кандидатуру поддержали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" — высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.
Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».
"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", — подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.
После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.
"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.
Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет не менее успешным, чем прежнего.
Отставка правительства
Накануне, в день инаугурации, правительство ушло в отставку. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.
Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.
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