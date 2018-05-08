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КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
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КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Фракция КПРФ отказалась поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Голосовать за этот курс, эту команду, этого премьера наша фракция не будет", — цитирует Зюганова РИА Новости.
Кандидатуру Дмитрия Медведева поддержала фракция «Единая Россия». В Госдуме партию власти представляет 343 депутата — почти 76 процентов от общего количества мандатов. Еще 42 мандата есть у КПРФ, у ЛДПР — 39 мандатов, а у "Справедливой России" — 23. Голосование по кандидатуре премьер-министра будет открытым.
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