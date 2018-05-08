Жириновский прилюдно отчитал Зюганова

Депутатам Госдумы предстоит решить, утвердить ли кандидатуру Медведева.

«Как вы голосовать то будете? А то вы все рассказываете тут, но про ваш выбор ничего. Повестка-то у нас другая! Только из СМИ знаем, что вы против», — сказал Жириновский, уточнив, что его партия проголосует за Медведева.

Парламентарий также придрался к девушке, подавшей ему стакан воды.

«Надо справа подходить, а не слева», — сказал раздраженно парламентарий.