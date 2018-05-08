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Жириновский прилюдно отчитал Зюганова
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Жириновский прилюдно отчитал Зюганова 

News.ru 51 минуту назад
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, высказываясь в Госдуме по поводу кандидатуры Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, отчитал главу КПРФ Геннадия Зюганова за то, что тот за все свое выступление так и не сказал, за кого проголосует.
Депутатам Госдумы предстоит решить, утвердить ли кандидатуру Медведева.
«Как вы голосовать то будете? А то вы все рассказываете тут, но про ваш выбор ничего. Повестка-то у нас другая! Только из СМИ знаем, что вы против», — сказал Жириновский, уточнив, что его партия проголосует за Медведева.
Парламентарий также придрался к девушке, подавшей ему стакан воды.
«Надо справа подходить, а не слева», — сказал раздраженно парламентарий.
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