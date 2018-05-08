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Медведев не поддержал идею о том, что премьер должен быть беспартийным
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Медведев не поддержал идею о том, что премьер должен быть беспартийным 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев не поддерживает инициативу «Справедливой России» о том, что председатель Правительства должен быть беспартийным.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что нынешняя ситуация, когда председатель Правительства является лидером партии, чья фракция в Госдуме имеет конституционное большинство, является нарушением принципа разделения властей. «Потому что фактически позволяет премьеру контролировать одну из палат Федерального Собрания», — пояснил он.
Ранее во вторник «Справедливая Россия» внесла в Госдуму поправку в Федеральный конституционный закон о Правительстве. Депутаты предложили ввести норму, в соответствии с которой председатель Правительства при вступлении в должность должен приостанавливать членство в партии.
«Отношусь к этому отрицательно», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, смысл парламентской деятельности и участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определённый результат. Этот результат достигается политическими партиями, во главе партий стоят их руководители.
В большинстве стран мира эти руководители в той или иной степени участвуют в формировании правительства, где-то возглавляя его. «Ничего крамольного в этом нет, наша система в этом плане ничем не отличается от большинстве современных демократических систем мира», — сказал Медведев.
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