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Медведев рассказал, что приведет Россию к прорыву
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Медведев рассказал, что приведет Россию к прорыву 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Только вовлеченность каждого гражданина России, независимо от его статуса и политических взглядов, приведет страну к настоящему прорыву, и будущее правительство должно вовлечь население в решение этих насущных задач, сказал и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на выступлении в Госдуме.
"Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. И это задача не только для правительства, для уважаемых коллег — депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, властей. Это задача для всего гражданского общества", — сказал Медведев.
"Настоящий прорыв может совершить только сплоченная нация, где важно участие каждого, готовность отдать своей стране силы, энергию, талант — будь то студент, работник или пенсионер, тот, кто поддерживает власть, и тот, кто ее критикует… Нам необходимо вовлечь в решение задач национального развития всех. В этом я тоже вижу принципиальную задачу для будущего правительства", — подчеркнул Медведев.
По его словам, в противном случае страну ждет банальный протекционизм и «простая раздача денег по отдельным направлениям».
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