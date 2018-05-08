Медведев рассказал, что приведет Россию к прорыву

"Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. И это задача не только для правительства, для уважаемых коллег — депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации , властей. Это задача для всего гражданского общества", — сказал Медведев.

"Настоящий прорыв может совершить только сплоченная нация, где важно участие каждого, готовность отдать своей стране силы, энергию, талант — будь то студент, работник или пенсионер, тот, кто поддерживает власть, и тот, кто ее критикует… Нам необходимо вовлечь в решение задач национального развития всех. В этом я тоже вижу принципиальную задачу для будущего правительства", — подчеркнул Медведев.

По его словам, в противном случае страну ждет банальный протекционизм и «простая раздача денег по отдельным направлениям».