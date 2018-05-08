Герхард Шрёдер на инаугурации — «сувенир Путина» или сигнал Западу?

Политолог рассказал Sobesednik.ru , почему Шрёдер стал почётным гостем на инаугурации Путина и есть ли у РФ союзники.

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8 мая иностранные и российские СМИ продолжили обсуждать детали минувшей церемонии инаугурации президента России. Особое внимание журналистов привлёк тот факт, что после присяги Владимир Путин пожал руку только трём людям — премьеру Дмитрию Медведеву , патриарху Кириллу и бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

О дружбе Путина и Шрёдера известно давно. Журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлёвская рать» писал со ссылкой на Михаила Саакашвили , что «Путин любил демонстрировать Шрёдера своим гостям как дорогой сувенир»:

«Однажды, во время саммита СНГ, показывая лидерам свою резиденцию, Константиновский дворец, Путин повел их в винный погреб. А там — как бы случайно — оказался Герхард Шрёдер. Путин подозвал его, попросил произнести тост, а потом отпустил, рассказывает Саакашвили».

По словам экс-президента Грузии, такой же трюк Путин проделал со Шрёдером на Петербургском экономическом форуме.

— Шрёдер уже давно работает с российским правительством , — рассказал Sobesednik.ru профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге , доктор исторических наук Иван Курилла . — Он уже не воспринимается как представитель политических кругов Запада. На фотографиях с инаугурации все заметили и Стивена Сигала . Это не «союзники на Западе». Если и была идея дать сигнал, то сигнал о том, что Кремль может договориться с индивидуальными людьми. У Кремля не получается договариваться со странами, но влиятельных людей на Западе он может как-то к себе привлечь, интегрировать, заинтересовать. Если это и был сигнал, то не правительствам, а на уровне отдельных персоналий.

— Мы одни или у нас есть союзники на Западе?

— За последние годы на Западе сформировалось некое представление о современной путинской России как о режиме, с которым работать невозможно. Союзников среди ответственных государственных деятелей, которые сейчас находятся на постах, у России нет. Но внутри этого единого мнения есть, конечно, нюансы, и с этими нюансами работать можно.

Есть представление, что лично [президент США Дональд] Трамп готов был бы пойти на какие-то переговоры с Россией. Понятно, что какой-то части европейцев, у которых гораздо больше экономических связей с Россией и у которые испытывают зависимость от энергоносителей, есть готовность заключать сделки. Особенно доверять России уже никто не будет, но есть политики, готовые ту или иную сделку — кто-то политическую, кто-то экономическую — заключать с Россией. В этом направлении Кремль и будет работать ближайшие шесть лет, — считает эксперт. — Буквально несколько недель Трамп повторил, что он готов встретиться с Путиным. Инаугурация прошла, и от Кремля последует какой-то ответ. Может быть, это будет какой-то вариант сближения.

Нельзя сказать, что Трамп союзник. Если мы понимаем под союзником того, кто готов доверять, то России сейчас никто не готов доверять. Но если союзник — это тот, кто готов вести переговоры, заключать сделки, идти на взаимные уступки, то таких людей у власти на Западе найти можно.

— Кому встреча сейчас нужнее — США или России?

— России нужнее, поскольку она в изоляции. Но российское руководство не готово этого признавать. Я думаю, что и Трампу это важно с точки зрения проведения его политики. Ему что-то надо доказать внутри страны, чтобы закрыть русскую тему, которая там уже полтора года присутствует. Для этого ему нужна такая договорённость с Россией, которая, с одной стороны, снимет постоянные упрёки и подозрения в том, что он русский агент либо воспользовался вмешательством России [в президентские выборы — 2016 в США] в свою пользу, а с другой стороны — принесёт облегчение, то есть сделает так, что американцы перестанут бояться Россию.

Трампу это важно с точки зрения его личной политической стратегии, а для России это важно как для государства и страны, которая загнала себя в угол. Надо из этого угла выкарабкиваться, и встреча с Трампом — это наиболее важный шаг по выходу из тупика, — говорит Иван Курилла.