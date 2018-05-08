Ещё
Медведев против предложения обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев против предложения обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что отрицательно относится к предложению обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.
"Я отношусь к этому отрицательно", — заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что «смысл парламентской деятельности и участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат, который достигается определенными политическими силами».
"Политическими силами мы называем партии, во главе партий стоят руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства. Где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то — во главе партий находится президент. Ничего крамольного в этом нет. Я считаю, что наша система в этом смысле ни чем не отличается от большинства современных демократических систем мира", — отметил Медведев.
ТАСС: последние новости
Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери Путин призвал правительство обеспечить рабочий ритм в период формирования нового кабмина Путин прибыл в Госдуму, где лично представит кандидатуру Медведева на пост премьера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»293
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко433
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото145
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина482
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится449
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение