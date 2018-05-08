Медведев против предложения обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что отрицательно относится к предложению обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме , где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.

"Я отношусь к этому отрицательно", — заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что «смысл парламентской деятельности и участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат, который достигается определенными политическими силами».

"Политическими силами мы называем партии, во главе партий стоят руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства. Где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то — во главе партий находится президент. Ничего крамольного в этом нет. Я считаю, что наша система в этом смысле ни чем не отличается от большинства современных демократических систем мира", — отметил Медведев.