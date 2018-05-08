Медведев: РФ пока применяет «мягкую силу» в мире в недостаточных объемах 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Мягкая сила» пока применяется Россией в мире не в тех объемах, которые необходимы.
Такое мнение высказал кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
"Наверно, делалось [в направлении интеграции с приграничными странами с использованием механизмов «мягкой силы»] недостаточно. Так называемая «мягкая сила», использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо", — сказал он.