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Медведев: РФ пока применяет «мягкую силу» в мире в недостаточных объемах
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Медведев: РФ пока применяет «мягкую силу» в мире в недостаточных объемах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Мягкая сила» пока применяется Россией в мире не в тех объемах, которые необходимы.
Такое мнение высказал кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
"Наверно, делалось [в направлении интеграции с приграничными странами с использованием механизмов «мягкой силы»] недостаточно. Так называемая «мягкая сила», использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо", — сказал он.
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