Новое правительство Армении готово укреплять сотрудничество с Россией 

Никол Пашинян, которого ранее во вторник парламент Армении избрал новым премьер-министром страны, готов укреплять сотрудничество с Россией во всех сферах, передает "Интерфакс".
"Новое правительство Армении настроено решительно в вопросе укрепления армяно-российского сотрудничества во всех сферах, углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС", — говорится в поздравительном послании Пашиняна в адрес Дмитрия Медведева в связи с его вступлением в должность премьера России.
Ранее во вторник Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Медведева председателем правительства. За это решение проголосовали 374 депутата. Путин уже подписал соответствующий указ.