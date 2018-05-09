Госдеп предложил Пашиняну тесно сотрудничать

«Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают», — передает РИА «Новости» слова Науэрт.

Она уточнила, что речь идет о поддержке демократии, верховенства права, региональной и глобальной безопасности, а также торговле.

Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики. В тот же день президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.