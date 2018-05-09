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Госдеп предложил Пашиняну тесно сотрудничать
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Госдеп предложил Пашиняну тесно сотрудничать 

Деловая газета «Взгляд» 9 мая 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт от имени Соединенных Штатов поздравила Никола Пашиняна с избранием премьером Армении, выразив надежду на тесную работу с новым правительством республики.
«Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают», — передает РИА «Новости» слова Науэрт.
Она уточнила, что речь идет о поддержке демократии, верховенства права, региональной и глобальной безопасности, а также торговле.
Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики. В тот же день президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах армянской «революции любви».
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