Президент Армении пожелал Пашиняну в кратчайшие сроки сформировать правительство

ЕРЕВАН , 8 мая. / ТАСС /. Президент Армении Армен Саркисян пожелал новоизбранному премьер-министру Николу Пашиняну «в кратчайшие сроки сформировать правительство». Об этом Саркисян сказал на встрече с Пашиняном во вторник в резиденции президента, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу пожелать вам в кратчайшие сроки сформировать правительство и взяться за решение тех проблем, которые стоят перед нашей страной. Желаю вам успехов", — заявил президент Армении.