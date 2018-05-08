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Президент Армении пожелал Пашиняну в кратчайшие сроки сформировать правительство
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Президент Армении пожелал Пашиняну в кратчайшие сроки сформировать правительство 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян пожелал новоизбранному премьер-министру Николу Пашиняну «в кратчайшие сроки сформировать правительство». Об этом Саркисян сказал на встрече с Пашиняном во вторник в резиденции президента, сообщает пресс-служба главы государства.
"Хочу пожелать вам в кратчайшие сроки сформировать правительство и взяться за решение тех проблем, которые стоят перед нашей страной. Желаю вам успехов", — заявил президент Армении.
Во вторник в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов фракции проголосуют за Пашиняна, «чтобы сохранить стабильность в стране».
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