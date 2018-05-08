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Лавров обсудит Иран с германским коллегой
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Лавров обсудит с германским коллегой межкорейский диалог и Иран 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе консультаций 10 мая главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким коллегой Хайко Маасом в центре внимания будут находиться практические вопросы двусторонних связей, урегулирование внутриукраинского кризиса, борьба с терроризмом в Сирии, а также проблематика межкорейского диалога и иранская ядерная программа, говорится в сообщении МИД РФ.
При этом российско-германские отношения сохраняют присущее им значение, отмечают дипломаты. Это происходит, несмотря на возникшее по инициативе Берлина замедление динамики геополитического диалога. Однако германское правительство показывает свою заинтересованность в поддержке "предметного и откровенного диалога, укреплении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширении культурно-гуманитарных и межобщественных связей" с Россией.
В МИД РФ констатируют, что, "несмотря на наличие санкционных ограничителей, Германия по-прежнему остается важным торгово-экономическим партнером России". Так, с начала прошлого года двусторонняя торговля и инвестиции устойчиво растут. По данным ФТС России, российско-германский внешнеторговый оборот за 2017 год вырос на 22,8% и составил почти 50 миллиардов долларов. Суммарный объем накопленных германских инвестиций же при этом превысил18 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Банка России.
Кроме того, говорится в заявлении, новое правительство Германии поддерживает проект по строительству газопровода "Северный поток-2", рассматривая его в качестве "экономической инициативы, способствующей диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу и минимизации транзитных рисков". Регулирующие инстанции ФРГ, в свою очередь, предоставили все необходимые разрешения на прокладку газопровода через свою территорию.
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