Ещё
Медведев рассказал о планах кабмина по повышению пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал о планах кабмина по повышению пенсионного возраста 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Перед тем как поднять пенсионный возраст, Правительство учтёт все факторы, которые на это могут повлиять, заявил кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) о планах кабмина в пенсионной сфере.
«Перед тем как принимать решение относительно повышения пенсионного возраста, нужно учесть все факторы, которые на это могут повлиять. Сегодня средняя продолжительность жизни увеличилась по сравнению с тем, что было сорок лет назад. У нас вообще изменились страна, условия жизни и возможности. На пенсионную систему большое влияние оказывает демографическая ситуация», — сказал он.
По словам Медведева, Правительство учтёт все факторы и подготовит соответствующий законопроект, который затем будет внесён в Госдуму.
Ранее Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия парламентариев назначить его премьер-министром.
Парламентская газета: последние новости
В Совбезе ООН назвали срок получения доклада ОЗХО по химатаке в Сирии Песков: формирование Администрации Президента может идти параллельно с утверждением кабмина Путин поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабмина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»295
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко435
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото148
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина482
Медведев избран премьером175
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение