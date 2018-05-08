Медведев рассказал о планах кабмина по повышению пенсионного возраста

«Перед тем как принимать решение относительно повышения пенсионного возраста, нужно учесть все факторы, которые на это могут повлиять. Сегодня средняя продолжительность жизни увеличилась по сравнению с тем, что было сорок лет назад. У нас вообще изменились страна, условия жизни и возможности. На пенсионную систему большое влияние оказывает демографическая ситуация», — сказал он.

По словам Медведева, Правительство учтёт все факторы и подготовит соответствующий законопроект, который затем будет внесён в Госдуму.