Медведев рассказал о планах кабмина по повышению пенсионного возраста 

Перед тем как поднять пенсионный возраст, Правительство учтёт все факторы, которые на это могут повлиять, заявил кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) о планах кабмина в пенсионной сфере.
«Перед тем как принимать решение относительно повышения пенсионного возраста, нужно учесть все факторы, которые на это могут повлиять. Сегодня средняя продолжительность жизни увеличилась по сравнению с тем, что было сорок лет назад. У нас вообще изменились страна, условия жизни и возможности. На пенсионную систему большое влияние оказывает демографическая ситуация», — сказал он.
По словам Медведева, Правительство учтёт все факторы и подготовит соответствующий законопроект, который затем будет внесён в Госдуму.
Ранее Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия парламентариев назначить его премьер-министром.