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Медведев: Россия не откажется от импортных лекарств
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Медведев: Россия не может полностью отказаться от иностранных лекарств 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
И.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что Россия не сможет совсем отказаться от иностранных лекарств. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Он подчеркнул, что около 85% препаратов из перечня жизненно-важных лекарств уже производится в России, а целью являются 90%.
"Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, естественно, значит, в ряде случаев есть инновационные препараты", — сказал Медведев.
Ранее в Совфеде сообщили, что запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств "адекватной стоимости" и "важных для жизни и здоровья граждан".
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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