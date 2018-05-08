Медведев: Россия не откажется от импортных лекарств

И.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что Россия не сможет совсем отказаться от иностранных лекарств. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Он подчеркнул, что около 85% препаратов из перечня жизненно-важных лекарств уже производится в России, а целью являются 90%.
"Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, естественно, значит, в ряде случаев есть инновационные препараты", — сказал Медведев.
Ранее в Совфеде сообщили, что запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств "адекватной стоимости" и "важных для жизни и здоровья граждан".
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.