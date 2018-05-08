Медведев: Россия не откажется от импортных лекарств

Медведев: Россия не может полностью отказаться от иностранных лекарств

Он подчеркнул, что около 85% препаратов из перечня жизненно-важных лекарств уже производится в России, а целью являются 90%.

"Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, естественно, значит, в ряде случаев есть инновационные препараты", — сказал Медведев.

Ранее в Совфеде сообщили, что запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств "адекватной стоимости" и "важных для жизни и здоровья граждан".