Кабмин не готовит решения об изменении ставки НДФЛ

И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев заявил в Госдуме , что правительство не обсуждает и не готовит решений об изменении ставки НДФЛ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"По поводу изменения ставки НДФЛ: в настоящий момент никаких решений на эту тему правительством не готовится, как я уже сказал сегодня в ходе консультаций", — сказал Медведев.

На встрече с фракцией "Справедливая Россия" Медведев сообщил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована.

Ранее премьер-министр не исключил введение в России элементов прогрессивного НДФЛ.