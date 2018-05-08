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Кабмин не готовит решения об изменении ставки НДФЛ
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Кабмин не готовит решения об изменении ставки НДФЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что правительство не обсуждает и не готовит решений об изменении ставки НДФЛ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"По поводу изменения ставки НДФЛ: в настоящий момент никаких решений на эту тему правительством не готовится, как я уже сказал сегодня в ходе консультаций", — сказал Медведев.
На встрече с фракцией "Справедливая Россия" Медведев сообщил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована.
Ранее премьер-министр не исключил введение в России элементов прогрессивного НДФЛ.
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