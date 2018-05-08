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Медведев назвал четыре ключевых элемента для развития России
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Медведев назвал четыре ключевых элемента для развития России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев назвал планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы ключевыми элементами для реализации стратегических ориентиров страны. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.
"Указ президента 7 мая 2018 года, послание Федеральному собранию определяют прежде всего стратегические ориентиры. Задача правительства, конечно, заключается в том, чтобы наполнить их конкретикой. Для этого, на мой взгляд, необходимы четыре составляющие: четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы", — сказал Медведев.
По его словам, конкретные тактические задачи и ключевые показатели должны быть заложены в основных направлениях деятельности правительства, в прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года и в 12 приоритетных национальных программах.
"Эти документы станут комплексным пошаговым планом для правительства на ближайшие шесть лет. Они должны быть готовы в установленные указом сроки, 1 октября, — отметил он. — Но я считаю, что этот срок — конечный для глубокого анализа отдельных, самых сложных вопросов".
"А в целом, как только что было сказано и президентом страны, нужно работать начинать уже сегодня по всем этим направлениям", — подчеркнул Медведев.
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