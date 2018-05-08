Инициативы по пенсионному возрасту будут широко обсуждены, заявили в ГД 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Инициативы правительства России по пенсионному возрасту будут рассмотрены с привлечением широкого круга экспертов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, чью кандидатуру для переутверждения на пост главы кабмина рассматривает во вторник Госдума, заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
"Все правительственные инициативы являются первоочередными. (Предложения — ред.) будут рассмотрены с привлечением широкого круга экспертов", — сказал Нилов.