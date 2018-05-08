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Медведев заявил о необходимости защитить россиян от риска нищеты
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Медведев заявил о необходимости защитить россиян от риска нищеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Экономика России должна давать шанс каждому гражданину попробовать себя в разных сферах без риска «впасть в нищету», заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на заседании Госдумы, которая должна проголосовать по предложению президента РФ назначить Медведев главой правительства, кандидат в премьеры обрисовал цели и приоритеты работы нового правительства. В частности, он обратил внимание на необходимость создать условия для реализации профессионального потенциала российских граждан. Медведев отметил, что «успешным является тот, кто занимается любимым делом, кто получил качественное образование».
"Человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах и причем попробовать таким образом, чтобы не было риска впасть в нищету, если вдруг чего-то не получится", — заявил Медведев.
Также он добавил, что «каждый человек хочет, чтобы государство его уважало, хочет быть услышанным каждый день в своем регионе, каждом муниципалитете, иначе государство просто не может быть ни надежным партнером, ни помощником».
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