Новое Правительство будет работать открыто, заявил Медведев

Новое Правительство будет обсуждать проекты по социально-экономическому развитию России в открытом режиме. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы во вторник.

«Мы готовы работать в максимально открытом режиме, обсуждая проекты по социально-экономическому развитию России с гражданским обществом, предпринимательским сообществом. Мы также рассчитываем на работу с регионами и, разумеется, с Госдумой», — сказал он.

По словам Медведева, новое Правительство должно будет принять непростые решения, от которых будет зависеть будущее государства. «Поэтому мы будем рады вашему активному участию», — сказал он.