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Новое Правительство будет работать открыто, заявил Медведев
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Новое Правительство будет работать открыто, заявил Медведев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Новое Правительство будет обсуждать проекты по социально-экономическому развитию России в открытом режиме. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы во вторник.
«Мы готовы работать в максимально открытом режиме, обсуждая проекты по социально-экономическому развитию России с гражданским обществом, предпринимательским сообществом. Мы также рассчитываем на работу с регионами и, разумеется, с Госдумой», — сказал он.
По словам Медведева, новое Правительство должно будет принять непростые решения, от которых будет зависеть будущее государства. «Поэтому мы будем рады вашему активному участию», — сказал он.
Ранее президент Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия парламентариев на назначение его премьер-министром.
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