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Медведев: РФ не будет полностью отказываться от иностранных лекарственных препаратов
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Медведев: РФ не будет полностью отказываться от иностранных лекарственных препаратов 

ТАСС 36 минут назад
ТАСС, 8 мая. РФ не будет полностью отказываться от иностранных лекарственных препаратов. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
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