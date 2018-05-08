Рябков заявил, что понимания по месту и времени встречи лидеров РФ и США пока нет

"Мы, разумеется, все инструкции имеем, мы считаем, что в нынешней обстановке контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед. Без встречи на высшем уровне существует опасность сохранения отношений на нынешнем крайне низком уровне, что весьма нежелательно. Мы усердно делаем собственную домашнюю работу, готовясь к возможной встрече. Но понимания, где и когда она может состояться, у нас пока нет", — подчеркнул дипломат.