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Медведев поздравил депутатов с Днём Победы
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Медведев поздравил депутатов с Днём Победы 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Кандидат в премьер-министры Дмитрий Медведев поздравил депутатов Госдумы с наступающим Днём Победы, выступая на пленарном заседании палаты во вторник.
«Я хочу поздравить вас, депутаты, и всех граждан России с великим днём — наступающим Днём Победы», — сказал Дмитрий Медведев.
9 мая в России отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по Москве был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Праздник установлен федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом России Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
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