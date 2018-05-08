Медведев поздравил депутатов с Днём Победы 

Кандидат в премьер-министры Дмитрий Медведев поздравил депутатов Госдумы с наступающим Днём Победы, выступая на пленарном заседании палаты во вторник.
«Я хочу поздравить вас, депутаты, и всех граждан России с великим днём — наступающим Днём Победы», — сказал Дмитрий Медведев.
9 мая в России отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по Москве был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Праздник установлен федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом России Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.