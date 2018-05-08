Д. Медведев обещал обсуждать основные направления программы правительства с обществом

Кандидат на пост председателя правительства Росиии Дмитрий Медведев обещал, в случае его назначения, обсуждать программу с экспертами и гражданским обществом. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы

«Хотел бы сразу сказать, что основные направления деятельности правительства мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу с экспертами и гражданским обществом, с предпринимательским сообществом, рассчитываю, что в работе примут участие регионы и, конечно, вы — коллеги-депутаты», — сказал Д. Медведев.