Д. Медведев обещал обсуждать основные направления программы правительства с обществом 

Кандидат на пост председателя правительства Росиии Дмитрий Медведев обещал, в случае его назначения, обсуждать программу с экспертами и гражданским обществом. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Хотел бы сразу сказать, что основные направления деятельности правительства мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу с экспертами и гражданским обществом, с предпринимательским сообществом, рассчитываю, что в работе примут участие регионы и, конечно, вы — коллеги-депутаты», — сказал Д. Медведев.
Ранее сообщалось, что о решении партий поддержать кандидатуру Д. Медведева на пост председателя российского правительства уже заявили лидеры фракций «Единая Россия» Сергей Неверов и ЛДПР Владимир Жириновский.
Д. Медведев 7 мая, после вступления В. Путина в должность президента РФ, подписал распоряжение об отставке правительства РФ.