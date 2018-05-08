Медведев: Россия всегда будет значимой частью глобального мира

Россия не уйдет в изоляцию от глобального мира и всегда будет его частью. Об этом заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Госдумы , где рассматривается его кандидатура на пост председателя правительства.

"Россия была, уверен и будет значимой частью глобального мира, как бы нас не пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня", — подчеркнул он.

Медведев подчеркнул, что Россия не занимается «самоизоляцией», поэтому успешно взаимодействует со странами Запада, Востока, Латинской Америки и арабского мира.