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Медведев: Россия всегда будет значимой частью глобального мира
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Медведев: Россия всегда будет значимой частью глобального мира 

Российская Газета 49 минут назад
Россия не уйдет в изоляцию от глобального мира и всегда будет его частью. Об этом заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост председателя правительства.
"Россия была, уверен и будет значимой частью глобального мира, как бы нас не пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня", — подчеркнул он.
Медведев подчеркнул, что Россия не занимается «самоизоляцией», поэтому успешно взаимодействует со странами Запада, Востока, Латинской Америки и арабского мира.
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