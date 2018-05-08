Макрон раздражает Москву, но Кремль мирится с этим

Решение Эммануэля Макрона , несмотря ни на что, оставить в силе первый визит в Россию 24 и 25 мая позволяет сохранить лицо. «До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что, не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, между странами, французское руководство не уходит от диалога и наоборот настроено на то, чтобы решать проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента», — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . По форме, наверное. Однако по сути разногласия становятся только сильнее.

Французская поддержка Великобритании в деле Скрипаля (по утверждению Лондона, бывший двойной агент был отравлен химическим веществом российского происхождения), а также критика Парижа касательно неукоснительной помощи Москвы сирийским союзникам не могли остаться без последствий. В первом случае Елисейский дворец принял решение о выдворении четырех российских дипломатов, как поступили еще 27 стран. Во втором случае Франция впервые приняла участие 14 апреля в совместных с США и Великобританией ударах по режиму Башара Асада , которого несколькими днями ранее обвинили в очередном применении химического оружия в Восточной Гуте.

«Колониальная позиция»

В эфире канала «Бэ-Эф-Эм» ( BFM ) 15 апреля президент Франции назвал Россию «пособницей» Дамаска , которая «методично создала дипломатическим путем препятствия для международного противодействия применению химического оружия». Иначе говоря, Макрон вызывает раздражение в Москве. «Это уже какая-то колониальная позиция», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявление французского лидера, который призвал Дональда Трампа не выводить американские войска из региона и «строить новую Сирию ».

Несмотря на все эти проблемы в двусторонних отношениях, Макрон всячески стремится сохранить контакт с Владимиром Путиным и уже сделал в его адрес целый ряд жестов доброй воли. Российский лидер уже смог оценить такую политику чередования позиций, когда только избранный президент Франции устроил ему роскошный прием в Версале в мае 2017 года, но при этом выступил с резкой риторикой и не стеснялся обрывать его аргументы.

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С тех пор два лидера восемь раз разговаривали по телефону, в том числе четыре раза в апреле. Накануне авиаударов в Сирии (они стали самым острым вопросом в отношениях Парижа и Москвы после российского военного вмешательства в 2015 году) французский лидер позвонил Путину. Кроме того, он вновь звонил в Кремль 23 и 30 апреля, до и после визита в США. Как бы то ни было, эти беседы остаются формальными с обеих сторон. Так, в ходе последнего разговора Кремль довольствовался сухим напоминанием о необходимости строгого соблюдения соглашения по иранской ядерной программе, тога как Елисейский дворец выступал за его новый вариант.

В любом случае, Москва и Париж заинтересованы в сохранении отношений. Для Эммануэля Макрона этот вопрос привел практически к противостоянию со своим предшественником Франсуа Олландом , который считал, что «если Россия угрожает, ей самой нужно пригрозить», и стремился всячески дистанцироваться от нее. Российский лидер в свою очередь считает Париж игроком, совместимым с Москвой, в рамках в целом враждебной Европы.