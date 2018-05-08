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Медведев призвал уходить от ограничений, сковывающих экономику и бизнес
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Медведев призвал уходить от ограничений, сковывающих экономику и бизнес 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОССИИ НУЖНО УХОДИТЬ ОТ ИЗБЫТОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ СКОВЫВАЮТ ЭКОНОМИКУ И БИЗНЕС — МЕДВЕДЕВ
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