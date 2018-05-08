В Госдуме заседание, на котором Медведева должны утвердить премьером, началось с получасовым опозданием

Госдуме РФ началось заседание, на котором депутаты должны проголосовать за предложение вновь вступившего в должность президента Владимира Путина утвердить главой правительства Дмитрий Медведева. Согласно

расписанию

на сайте нижней палаты, пленарное заседание должно было начаться в 15 часов, но, судя по трансляции, оно началось с получасовым опозданием.

После начала заседания перед депутатами в краткой речью выступил президент Путин. Он похвалил Медведева за работу во главе правительства в последние 6 лет и попросил все фракции поддержать его кандидатуру.

После этого слово взял Медевдев, который пообещал сделать для развития страны все, что в его силах.

7 мая состоялась очередная

инаугурация Путина. После церемонии, как это требует закон, правительство уходит в отставку, а президент вносит в Госдуму предложение о назначении премьер-министра. Путин предложил депутатом снова

утвердить

в этой должности Медведева. В КПРФ и СР отказались