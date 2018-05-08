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Путин выразил поддержку Медведеву в стенах Госдумы
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Путин выразил поддержку Медведеву в стенах Госдумы 

360tv.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин выступил за трибуной Госдумы в поддержку кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Аналогичным образом глава государства представлял Медведева в 2012 году. Он попросил парламентариев учесть заслуги работы кабмина.
Медведеву принадлежит заслуга в формировании профессиональной управленческой структуры
Владимир Путин.
По словам Путина, правительству удалось сохранить перспективу развития, что чрезвычайно важно. Работа строилась профессиональным образом, «без погони за краткосрочными эффектами».
Медведев поблагодарил Путина за доверие. Он пообещал сделать все, что в его силах для развития России. По его словам, годы связанные с кризисом «прошли достойно». В стране наступил поворотный момент для совершения технологического рывка.
Ранее президента в фойе встретили спикер Госдумы Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев.
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