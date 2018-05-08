Путин представляет Медведева на пост премьера

Путин лично представляет в Госдуме Медведева на пост премьера

Президент похвалил правительство Дмитрия Медведева, сложившее полномочия 7 мая, за хорошую работу в сложный период без погони за краткосрочными политическими эффектами.

«Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу. И это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно», — заявил глава государства на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.

По оценке Путина, «эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу».

Реализация нового майского указа о национальных целях до 2024 года потребует консолидации усилий всех ветвей власти и всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ориентиры заданы действительно масштабные, амбициозные, и для их достижения необходима консолидация всего общества, значимый вклад каждого», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что реализация соответствующих нацпроектов и программ потребует «совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти».