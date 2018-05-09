Голикова заявила, что готова решать вызовы в социальной сфере

"Если назначат, то, конечно, буду работать", — сказала Голикова журналистам.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать перемен в социальной сфере, таких как повышение пенсионного возраста, решение вопроса с накопительной частью пенсии, Голикова сказала: «Будем решать все проблемы, если назначат».