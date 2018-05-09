Голикова заявила, что готова решать проблемы соцсферы в случае назначения вице-премьером

"Если назначат, то конечно буду работать", — сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, готова ли она работать в новом кабмине. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать кардинальных перемен в социальной сфере, в частности повышения пенсионного возраста и решения вопроса с накопительной частью пенсии, глава Счетной палаты ответила: «Будем решать все проблемы, если назначат».

Так, министра финансов в прежнем составе кабмина Антона Силуанова он предложил в качестве кандидата на пост первого вице-премьера по экономике и финансам. Отвечать за здравоохранение и пенсионную систему будет Татьяна Голикова. Заведовавший в прежнем правительстве вопросами спорта, молодежной политики и туризма вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко , согласно предложению Медведева, станет его заместителем по строительству и региональной политике, в то время как отвечавший за нее бывший вице-премьер Дмитрий Козак предложен в качестве зампреда правительства по вопросам промышленности и энергетики.

За цифровизацию экономики вместе с вопросами связи в правительстве будет отвечать отдельный вице-премьер, которым в соответствии с предложением Медведева должен стать нынешний первый замглавы аппарата кабмина Максим Акимов . Зампредом, курирующим вопросы оборонно— промышленного комплекса, может стать замминистра обороны Юрий Борисов , который отвечал в министерстве за программу перевооружения армии и реализацию государственного оборонного заказа. Алексей Гордеев , занимающий в настоящее время должность полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе, как сообщил Медведев, будет заниматься вопросами развития сельского хозяйства. Пост вице-премьера — главы аппарата правительства по словам Медведева, может занять нынешний помощник президента РФ и глава контрольного управления Кремля Константин Чуйченко