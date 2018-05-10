Ещё
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский чиновник лишился дорогого внедорожника 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Toyota
Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин лишился служебного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150 из-за скандала с тайными закупками иномарок для правительства. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По информации издания, внедорожник приобрело АО Автодор «Северо-Запад» и затем пожертвовало его ГБУ «Курганский Центр ветеринарии». В сентябре 2017 года распоряжением областного департамента имущественных и земельных автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» и передан ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области».
В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства, по результатам их рассмотрения виновные оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.
В представлении прокуратуры на имя губернатора Курганской области Алексея Кокорина, которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. Их судьба не уточняется.
Стоимость нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150, согласно открытым данным, превышает два миллиона рублей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии4  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»84
Ловушка для России: нефть уходит за $80513
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1334
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО160
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение