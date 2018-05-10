Российский чиновник лишился дорогого внедорожника

Первый заместитель губернатора Курганской области , директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин лишился служебного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150 из-за скандала с тайными закупками иномарок для правительства. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

По информации издания, внедорожник приобрело АО Автодор «Северо-Запад» и затем пожертвовало его ГБУ «Курганский Центр ветеринарии». В сентябре 2017 года распоряжением областного департамента имущественных и земельных автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» и передан ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области».

В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства, по результатам их рассмотрения виновные оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.

В представлении прокуратуры на имя губернатора Курганской области Алексея Кокорина , которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что с 2015 по 2017 год по такой схеме было приобретено 12 автомобилей. Их судьба не уточняется.

Стоимость нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150, согласно открытым данным, превышает два миллиона рублей.