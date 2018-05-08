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Путин назвал отличительные черты правительства под руководством Медведева
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Путин назвал отличительные черты правительства под руководством Медведева 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СТАРОГО КАБМИНА — ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ К ДИАЛОГУ, ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКЕ, ЭТО ЗАСЛУГА МЕДВЕДЕВА
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