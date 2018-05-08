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Путин: Медведев возглавлял правительство России в сложные годы
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Путин: Медведев возглавлял правительство России в сложные годы 

Мир24 1 час назад
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Государственной Думы, посвященном назначению Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, сообщает «МИР 24».
Президент напомнил, что Медведев возглавлял правительство в течение шести лет, и это были очень сложные годы.
«Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация. Для нашей страны это было особенно остро. Порой даже казалось, что драматично. Но, несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные и экстренные задачи, но и увидеть и сохранить перспективу развития», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что правительство сумело постоянно наращивать возможности, нацеленные на краткосрочную и долгосрочную перспективу, и это — очень важно.
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