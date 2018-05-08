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Путин высказался о работе Медведева
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Путин заявил, что Медведев возглавлял правительство в сложный период 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин похвалил правительство Дмитрия Медведева, сложившее полномочия 7 мая, за хорошую работу в сложный период без погони за краткосрочными политическими эффектами.
"Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу. И это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — заявил глава государства на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.
По оценке Путина, "эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу".
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