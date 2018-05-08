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Правительство не собирается повышать НДФЛ, заявил Медведев
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Правительство не собирается повышать НДФЛ, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НИКАКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАВКИ НДФЛ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЕ ГОТОВИТСЯ — МЕДВЕДЕВ
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В Британии заявили, что сирийские власти "прикрывают" программу химоружия Формирование правительства должно пройти максимально быстро, заявил Путин Эсеры отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера
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