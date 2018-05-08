Путин прибыл в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин прибыл в здание Госдумы на Охотном ряду, чтобы лично представить депутатам кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства России. У входа его встретили и.о. премьер-министра Медведев и спикер палаты Вячеслав Володин.
7 мая Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок, после чего, как того требует Конституция РФ, правительство в полном составе сложило полномочия. Президент поручил ушедшему в отставку кабмину работать до формирования нового правительства и в тот же день внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для дачи согласия на назначение его премьер-министром.
В понедельник и вторник Медведев провел в Госдуме консультации с фракциями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Медведеву — 52 года. Последние шесть лет он возглавлял правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.
После того, как Путин представит нижней палате кандидатуру Медведева, ожидается, что с программной речью выступит сам кандидат. В этот раз профильный комитет решил не ограничивать время доклада, учитывая "важность обсуждения вопроса". Фракциям будет предоставлена возможность задать по два вопроса Медведеву, а затем в течение 10 минут выступить со своей позицией.
Совет Думы в понедельник принял решение о проведении открытого голосования по кандидатуре Медведева. Для согласия на его утверждение премьером необходимо простое большинство голосов депутатов (226). Конституционным большинством (339 мандатов) в нижней палате текущего созыва обладает фракция партии "Единая Россия", председателем которой является Медведев. Фракция единороссов после встречи с Медведевым 7 мая подтвердила, что поддержит его кандидатуру на пост премьера.
Не позднее, чем через неделю после этого, глава кабинета министров представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров. На встрече с фракцией "Единая Россия" в понедельник Медведев уже назвал имена своих потенциальных заместителей — это Антон Силуанов (в качестве первого вице-премьера), Татьяна Голикова, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Максим Акимов, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Константин Чуйченко. Как сообщил источник в кабмине, Медведев также будет предлагать, чтобы и.о. вице-премьера Юрий Трутнев, являющийся также полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, продолжил работу в новом правительстве на нынешней позиции.