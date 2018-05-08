Путин прибыл в Госдуму, где лично представит кандидатуру Медведева на пост премьера

7 мая Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок, после чего, как того требует Конституция РФ , правительство в полном составе сложило полномочия. Президент поручил ушедшему в отставку кабмину работать до формирования нового правительства и в тот же день внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для дачи согласия на назначение его премьер-министром.

ЛДПР, КПРФ и В понедельник и вторник Медведев провел в Госдуме консультации с фракциями "Единая Россия" "Справедливая Россия" . Медведеву — 52 года. Последние шесть лет он возглавлял правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.

После того, как Путин представит нижней палате кандидатуру Медведева, ожидается, что с программной речью выступит сам кандидат. В этот раз профильный комитет решил не ограничивать время доклада, учитывая "важность обсуждения вопроса". Фракциям будет предоставлена возможность задать по два вопроса Медведеву, а затем в течение 10 минут выступить со своей позицией.

Совет Думы в понедельник принял решение о проведении открытого голосования по кандидатуре Медведева. Для согласия на его утверждение премьером необходимо простое большинство голосов депутатов (226). Конституционным большинством (339 мандатов) в нижней палате текущего созыва обладает фракция партии "Единая Россия", председателем которой является Медведев. Фракция единороссов после встречи с Медведевым 7 мая подтвердила, что поддержит его кандидатуру на пост премьера.