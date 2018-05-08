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Эсеры объяснили поддержку Акимова и Гордеева
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В «Справедливой России» объяснили поддержку кандидатур Акимова и Гордеева на посты вице-премьеров 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замруководителя фракции Госдумы «Справедливая Россия» Алексей Чепа в разговоре с RT объяснил, почему эсеры поддержаивают Максима Акимова и Алексея Гордеева в качестве кандидатов на должности вице-премьеров.
«Поддерживаем очень профессионального Акимова, который и сегодня решает многие вопросы, связанные с цифровой экономикой. На него сегодня возложен большой груз ответственности, и он эти вопросы успешно решает. Назначение Гордеева тоже позитивно скажется на его отрасли, которая сегодня динамично развивается. Он большой специалист, хорошо разбирается в этом вопросе. Я вчера разговаривал со многими аграрниками, которые поддержали это назначение», — сказал Чепа.
Он добавил, что фракция поддерживает в качестве кандидата на пост вице-премьера Татьяну Голикову.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев назвал Татьяну Голикову, Максима Акимова и Алексея Гордеева в качестве кандидатов на посты вице-премьеров.
Предполагается, что Голикова будет курировать в правительстве социальный блок и здравоохранение, Максим Акимов — транспорт, связь и цифровую экономику, а Алексей Гордеев станет отвечать за сельское хозяйство.
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