ОНФ подготовит предложения по указу Путина

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) возьмут на контроль исполнение нового указа о национальных целях, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, и разработают свои предложения по каждому направлению указа, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник.
Путин в понедельник подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Президент поручил, среди прочего, обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снизить в два раза уровень бедности в стране, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения, увеличить объем экспорта медуслуг минимум в 4 раза.
"Многие направления, выделенные президентом, близки Общероссийскому народному фронту. Развитие сети медицинских организаций первичного звена, доступность детских садов и яслей, качественное образование, развитие городской среды и дорог, ликвидация свалок, технологическое развитие страны. Мы продолжим работать по этим направлениям, обеспечим свой общественный контроль на местах, в каждом регионе. Сейчас, после выхода указа, ОНФ подготовит свои конкретные предложения и проекты по каждому направлению", — цитирует пресс-служба движения слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольгу Тимофееву.