Евросоюз настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном 

Евросоюз настаивает на том, что ядерная сделка с Ираном является актуальной и должна быть сохранена, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.
"ЕС будет соблюдать сделку. Мы уверены, что она работает и должна быть сохранена. Мы на всех уровнях уже подтвердили соблюдение своих обязательств", — цитирует ТАСС представителя Евросоюза.
Между тем президент США Дональд Трамп обещает во вторник объявить свое решение относительно ядерной сделки с Ираном. Ранее глава Белого дома негативно высказывался о договоре.
Напомним, соглашение по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году с постоянными членами Совбеза ООН — США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией, а также с Германией и Евросоюзом. Документ предусматривает прекращение Ираном обогащение урана, необходимое для производства ядерного оружия, а также допуск на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ взамен на отмену международных санкций.