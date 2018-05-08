Ещё
Евросоюз настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Евросоюз настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Евросоюз настаивает на том, что ядерная сделка с Ираном является актуальной и должна быть сохранена, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.
"ЕС будет соблюдать сделку. Мы уверены, что она работает и должна быть сохранена. Мы на всех уровнях уже подтвердили соблюдение своих обязательств", — цитирует ТАСС представителя Евросоюза.
Между тем президент США Дональд Трамп обещает во вторник объявить свое решение относительно ядерной сделки с Ираном. Ранее глава Белого дома негативно высказывался о договоре.
Напомним, соглашение по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году с постоянными членами Совбеза ООН — США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией, а также с Германией и Евросоюзом. Документ предусматривает прекращение Ираном обогащение урана, необходимое для производства ядерного оружия, а также допуск на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ взамен на отмену международных санкций.
Российская Газета: последние новости
Постпредство РФ получило от ОЗХО ответ по "делу Скрипалей" Президент подписал новый "майский указ" о целях развития РФ Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьера Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко305
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП88
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение