Французский политик предложил создать альянс с Россией

Бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон считает, что нужно создать российско-французский альянс для «централизации усилий» и обмена опытом между странами.

«Учитывая, как сильно портится международный политический климат, я полагаю, что снова возник риск мировой войны… История показала, как сильно мы нуждаемся друг в друге. Франция нуждается в России , у меня в этом нет никаких сомнений», — передает его слова RT.

Меланшон, который прибыл в Москву на празднование 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне, заявил, что «всемирный клуб» можно построить на «альтерглобализме и новом гуманизме».

По его мнению, это будет попыткой «централизовать наши усилия», так как противники «очень централизованы».

«Речь идет о месте, где мы могли бы встречаться, обмениваться мнениями, разговаривать, обсуждать успехи друг друга, чтобы извлекать из них уроки для самих себя. Такова наша цель», — рассказал он.