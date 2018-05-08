Ещё
Французский политик предложил создать альянс с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французский политик предложил создать альянс с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон считает, что нужно создать российско-французский альянс для «централизации усилий» и обмена опытом между странами.
«Учитывая, как сильно портится международный политический климат, я полагаю, что снова возник риск мировой войны… История показала, как сильно мы нуждаемся друг в друге. Франция нуждается в России, у меня в этом нет никаких сомнений», — передает его слова RT.
Меланшон, который прибыл в Москву на празднование 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне, заявил, что «всемирный клуб» можно построить на «альтерглобализме и новом гуманизме».
По его мнению, это будет попыткой «централизовать наши усилия», так как противники «очень централизованы».
«Речь идет о месте, где мы могли бы встречаться, обмениваться мнениями, разговаривать, обсуждать успехи друг друга, чтобы извлекать из них уроки для самих себя. Такова наша цель», — рассказал он.
Отметим, что Меланшон в первом туре выборов во Франции получил 19,64% и занял четвертое место. Во втором туре он поддержал Эммануэля Макрона, а не Марин Ле Пен, которая также выступала за более тесные связи с Россией.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия получила ответы ОЗХО по инциденту в Солсбери ЕС собрался ввести новые антироссийские санкции из-за выборов президента в Крыму Песков прокомментировал выдвижение Мутко на пост вице-премьера по строительству
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»398
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото181
Медведев избран премьером408
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко464
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение