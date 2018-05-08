Ещё
Французский политик Меланшон встретится с депутатами Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Французский политик Меланшон встретится с депутатами Госдумы 

RT на русском 1 час назад
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT рассказал о программе визита французского политика Жан-Люка Меланшона в России.
Бывший кандидат в президенты Франции собирается принять участие в Параде Победы на Красной площади, а также встретиться с членами комитета по международным делам Государственной думы.
«Меланшон серьёзный французский политик, лидер наиболее оппозиционной партии в национальном собрании Франции. Одновременно это конструктивная оппозиция — он последовательно выступает против антироссийских санкций, за сотрудничество в Европе, за новую стабильную и безопасную европейскую архитектуру с участием России. С этой точки зрения мы смотрим на него как на перспективного партнёра и будет дальше работать с ним и его фракции ради общих целей», — сказал Слуцкий.
Кроме того, запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.
RT на русском: последние новости
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото с инаугурации Путина Постпред России при ОЗХО: Москва получила от организации ответы по инциденту в Солсбери В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко305
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП88
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение