Французский политик Меланшон встретится с депутатами Госдумы 

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT рассказал о программе визита французского политика Жан-Люка Меланшона в России.
Бывший кандидат в президенты Франции собирается принять участие в Параде Победы на Красной площади, а также встретиться с членами комитета по международным делам Государственной думы.
«Меланшон серьёзный французский политик, лидер наиболее оппозиционной партии в национальном собрании Франции. Одновременно это конструктивная оппозиция — он последовательно выступает против антироссийских санкций, за сотрудничество в Европе, за новую стабильную и безопасную европейскую архитектуру с участием России. С этой точки зрения мы смотрим на него как на перспективного партнёра и будет дальше работать с ним и его фракции ради общих целей», — сказал Слуцкий.
Кроме того, запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.